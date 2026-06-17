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مثلما حدث مع السعودية.. فيفا يرفض طلب العراق بشأن مراسم العلم

كتب : هند عواد

12:21 ص 17/06/2026

علم العراق والسعودية

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رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب منتخب العراق، بشأن علمه الذي يتضمن لفظ الجلالة "الله أكبر"، قبل ساعات من اللقاء المرتقب أمام النرويج.

ويفتتح منتخب العراق مشواره في كأس العالم 2026، بمواجهة النرويج، في في الواحدة صباح اليوم الأربعاء.

وطلب الاتحاد العراقي لكرة القدم من فيفا، رفع علمه عن الأرض، مثلما حدث مع المنتخب السعودي في مباراة أوروجواي، لكن الأخير رفض مبررا بتضرر عشب ملعب ميامي.

وكان فيفا أبقى علم السعودية مرفوعا خلال مراسم ما قبل مباراة الأخضر أمام أوروجواي، احتراما لتقاليد البلاد التي تنص على أنه لا يجب أن يلمس العلم الذي يحمل الشهادة.

وقبل عزف النشيدين الوطنيين في المباراة، رُفعت أعلام الفريقين على أرض الملعب كجزء من البروتوكول المعتاد لكأس العالم، ولكن، على عكس المباريات السابقة التي خُفضت فيها الأعلام خلال مراسم رفع العلم، بقي علم المملكة العربية السعودية مرفوعًا.

فيفا ترفض طلب العراق

كتب العراقي عمر قحطان، مراسل قناة الكاس، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الفيفا يعتذر من الاتحاد العراقي بشأن طلب رفع علم العراق عن الأرض (لوجود اسم لفظ الجلالة الله، في العلم العراقي)، الفيفا أكد أن وبعد طلب السعودية برفع العلم تضررت أرضية ملعب المباراة، نتيجة الضغط على أرضية الملعب من قبل حاملي العلم وهي مبللة، بالتالي لن يتم تنفيذ هذا الإجراء مرة أخرى (بحسب جواب الفيفا)".

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