بالفيديو.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد صلاح

ظهور أول وعودة بعد 40 عامًا.. ماذا ينتظر العرب في ختام الجولة الأولى بالمونديال؟

احتفل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المتواجدة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد ميلاد محمد صلاح، قائد الفراعنة ونادي ليفربول السابق.

وأتم محمد صلاح عامه الـ34، أمس الإثنين 15 يونيو، بالتزامن مع خوض منتخب مصر مباراة بلجيكا، التي انتهت بالتعادل 1-1.

لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد صلاح

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للاعبي منتخب مصر، وهم يحتفلون ويغنون لمحمد صلاح.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا، في الرابعة فجر الإثنين المقبل، على ملعب بي سي بليس بكندا، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2026.



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