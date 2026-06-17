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إجراء جديد ضد المتهم بقتل والده لرفضه إعطاءه أموالًا في البدرشين

كتب : محمود الشوربجي

12:09 ص 17/06/2026

تعبيرية عن محاكمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل والده داخل شقته بمنطقة البدرشين، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

تفاصيل قتل الضحية

بالفحص تبين وجود جثة رجل مسن وبه آثار خنق حول الرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجنى عليه بسبب طلب الأخير الحصول على أموال، وعندما رفض الأب إعطاءه المال، فأقدم علي قتله خنقا أثناء نومه.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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النيابة العامة وزارة الداخلية جريمة قتل

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