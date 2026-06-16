وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، سؤالًا إلى الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، بشأن أسباب الجدل الواسع الذي أثير مؤخرًا بشأن ما يُعرف بـ"نظام الطيبات"، خاصة بعد تحذيرات صدرت من جهات رسمية في بعض الدول العربية مثل السعودية، وما تردد من مزاعم تتعلق بتأثير استهلاك اللحوم والدواجن والبيض على صحة الإنسان.

جاء ذلك خلال حلقة جديدة من بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لموقع مصراوي.

وسائل التواصل وراء تضخيم الجدل

أجاب الدكتور مجدي حسن، قائلًا: إن الأزمة الحالية تعكس في جانب كبير منها الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تتيح لأي شخص نشر آراء ومعلومات دون الاستناد إلى أدلة أو مراجع علمية موثوقة، مؤكدًا أن بعض القضايا يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه بحثًا عن الإثارة أو التركيز على الجوانب السلبية.

وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يكون من خلال المتخصصين وأصحاب الخبرة العلمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بملفات الصحة والتغذية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

علم التغذية واحد للإنسان والحيوان

أضاف "حسن" أن علم التغذية يقوم على أسس وقواعد علمية واضحة سواء بالنسبة للإنسان أو الحيوان، موضحًا أن الأنظمة الغذائية المتوازنة تعتمد على توفير احتياجات الجسم من البروتينات والكربوهيدرات والألياف والعناصر الغذائية المختلفة بنسب مدروسة.

وأشار إلى أن المجتمعات البشرية تعتمد منذ قرون طويلة على استهلاك البيض واللحوم ومنتجات البروتين الحيواني دون وجود أي أدلة علمية تثبت وجود أضرار عامة مرتبطة بهذه الأغذية، مؤكدًا أن ما يثار حاليًا بشأن مخاطرها يفتقر إلى السند العلمي.

الدواجن آمنة وصناعة متطورة

تحدث نقيب الأطباء البيطريين، فيما يتعلق بالمخاوف المتداولة بشأن الدواجن الحديثة وطرق تربيتها، قائلًا: إن لحوم الدواجن في حد ذاتها لا تمثل أي مشكلة صحية، مشددًا على أن صناعة الدواجن في مصر وصلت إلى مستويات متقدمة تضاهي ما هو موجود في العديد من الدول الكبرى.

وأكد أن الشركات والمزارع الكبرى العاملة في هذا القطاع تلتزم بالاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الطيور وجودة الإنتاج، لافتًا إلى أن الرعاية الصحية الجيدة للدواجن تنعكس بشكل مباشر على سلامة وجودة اللحوم المنتجة.

استثمارات ضخمة ومعايير عالمية

أوضح "حسن" أن قطاع الدواجن في مصر يمثل صناعة استراتيجية ضخمة تتجاوز استثماراتها 120 مليار جنيه، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الالتزام بالمعايير الصحية والعلمية المعتمدة حفاظًا على استثماراتهم وضمان استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن منظومة الإنتاج الداجني في مصر تقوم على أسس علمية سليمة تشمل التغذية السليمة والرعاية البيطرية المستمرة وتطبيق قواعد الأمن الحيوي، مؤكدًا أن المنتج النهائي يخضع لمعايير تضمن صلاحيته وسلامته للاستهلاك الآدمي.

رسالة طمأنة للمستهلكين

شدد نقيب الأطباء البيطريين على أن المواطنين لا داعي لديهم للقلق من تناول الدواجن أو منتجاتها، مؤكدًا أنه شخصيًا يعتمد على الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين في غذاء أسرته وأبنائه.

وأضاف أن أبناءه سألوه عن حقيقة ما يتردد بشأن "نظام الطيبات" والمزاعم المتعلقة بالدواجن، فكان رده أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس علمي موثق، مؤكدًا أن صناعة الدواجن المصرية تطبق الاشتراطات الصحية والمعايير العالمية اللازمة لإنتاج غذاء آمن وصحي.

واختتم الدكتور مجدي حسن، تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح صناعة الدواجن واستمرارها يرتبطان بشكل مباشر بالالتزام بالمعايير الصحية والعلمية، لأن أي إخلال بهذه الاشتراطات ينعكس سلبًا على المستثمر والمنتج معًا، وهو ما يجعل الالتزام الكامل بسلامة الإنتاج ضرورة اقتصادية وصحية في الوقت نفسه.

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