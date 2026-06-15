أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، افتتاح قسم السمعيات والتخاطب المطور بمستشفى بولاق الدكرور العام النموذجي، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتخصصة المقدمة للمواطنين داخل المستشفيات الحكومية.

الأنصاري: إضافة جديدة للقطاع الصحي بالجيزة

وأكد محافظ الجيزة أن القسم الجديد يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتخصصة في مجالات السمعيات والتخاطب، بما يتيح تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للمرضى وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح الأنصاري أن المحافظة مستمرة في دعم جهود تطوير المستشفيات الحكومية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، بهدف التوسع في الخدمات التخصصية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مدير الصحة: أجهزة حديثة لتشخيص وعلاج اضطرابات السمع والاتزان

وقال الدكتور إسحق جميل إسحق، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، إن قسم السمعيات والتخاطب المطور يضم مجموعة من الأجهزة الطبية المتقدمة المخصصة لقياس وتشخيص السمع، إلى جانب أجهزة متخصصة لتشخيص وعلاج اضطرابات الاتزان.

وأضاف أن القسم مزود بجهاز قياس السمع عبر جذع المخ باستخدام تقنيات رقمية حديثة، فضلًا عن وحدات متكاملة للتصوير الحنجري وتقييم البلع، بما يسهم في تقديم خدمات دقيقة للمرضى.

خدمات متكاملة لمرضى التخاطب وزارعي القوقعة

وأشار مدير مديرية الصحة إلى أن القسم يقدم برامج متخصصة لعلاج وتأهيل اضطرابات النطق والكلام، بالإضافة إلى خدمات متابعة وتأهيل زارعي القوقعة والعناية بالصوت، بما يعزز من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ويواكب أحدث التطورات الطبية في هذا المجال.