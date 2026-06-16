إعلان

مصر وبريطانيا تبحثان توسيع الشراكات في النقل الجوي والتكنولوجيا

كتب : أحمد العش

10:52 م 16/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مصر وبريطانيا تبحثان توسيع الشراكات في النقل الجوي والتكنولوجيا (1)
  • عرض 3 صورة
    مصر وبريطانيا تبحثان توسيع الشراكات في النقل الجوي والتكنولوجيا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، مارك برايسون ريتشاردسون، والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سٌبل دعم وتطوير التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني، وتبادل الرؤى بشأن الفرص الواعدة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة النقل الجوي وتعزيز تنافسيتها.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكات الاستراتيجية مع شركائها الدوليين، وتعزيز أوجه التعاون مع المملكة المتحدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك،

وشهد اللقاء بحث فرص توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات الاستثمار والشراكات الفنية والتكنولوجية، وتعزيز الربط الجوي، إلى جانب التعاون في التدريب والمحاكاة وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التعاون مع الشركات البريطانية المتخصصة فى هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني، أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا متناميًا على مختلف الأصعدة في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قيادة البلدين، مشيرًا إلى أن وزارة الطيران المدني ترحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية الرائدة، بما يسهم في تعزيز القدرات الفنية والتشغيلية وتبني أحدث التقنيات، دعمًا لجهود الدولة التي تستهدف بناء منظومة طيران مدني حديثة ومستدامة تتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح "الحفني" أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية، والإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم خطط التطوير الشاملة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ترسيخًا لمكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وأكد السفير البريطاني، من جانبه، اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والشراكة الممتدة مع مصر، وحرص المملكة المتحدة على مواصلة التعاون في مجال الطيران المدني، بما يُدعم حركة السفر والتبادل الإقتصادي والسياحي بين البلدين.

وأعرب مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة مصرية متميزة في معرض Farnborough International Airshow 2026) ) في شهر يوليو القادم، مؤكدًا دعم الجانب البريطاني للمشاركة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمدينة العلمين الجديدة المقرر اقامته خلال شهر سبتمبر 2026، باعتباره منصة دولية لتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات بما يحقق المصالح المتبادلة في صناعة النقل الجوي.

اقرأ أيضًا:

وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للشراكة مع القطاع الخاص

وزير الطيران يبحث مع سفير السنغال تعزيز التعاون والربط الجوي

"مستعدون لأي طارئ".. وزير الطيران: جاهزية تشغيلية كاملة لموسم الحج 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النقل الجوي التدريب والتأهيل الاستثمار الجوي سامح الحنفي الطيران المدني مصر وبريطانيا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
زووم

منة فضالي وداليا البحيري.. 10 صور للنجمات بتيشرت منتخب مصر في كأس العالم
مصادر تكشف لمصراوي كواليس إنشاء كافيتريا ضخمة بمعبد الكرنك
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي كواليس إنشاء كافيتريا ضخمة بمعبد الكرنك
هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل
أخبار مصر

هل حددت الحكومة موعد تطبيق الدعم النقدي؟.. وزير التموين يحسم الجدل
تركي آل الشيخ يعلق على لقطة حسام حسن مع الحكم: "كابتن حسام رهيب"
زووم

تركي آل الشيخ يعلق على لقطة حسام حسن مع الحكم: "كابتن حسام رهيب"
أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي
أخبار مصر

أول طلب إحاطة .. تحرك عاجل في البرلمان بشأن مستشفى الشاطبي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

- -

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

النمسا

النمسا

- -

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصادر تكشف: سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق الدعم النقدي
تحرك عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن التجاوزات المنسوبة لقسم النساء بمستشفى الشاطبي