التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، بـ كريم العسال والمهندس محمد العسال، الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين لشركة مصر إيطاليا العقارية والشريك المؤسس لشركة "بيبول أند بليسز"، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث فرص التوسع في الاستثمار الفندقي بمختلف المقاصد السياحية المصرية.

أكد الوزير في مستهل اللقاء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما يسهم به في دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كونه من القطاعات كثيفة العمالة.

وأشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الاستيعابية الفندقية، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، مؤكداً على حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات السياحية، لا سيما في القطاع الفندقي، من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية التي تستهدف تعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية جاذبة للاستثمار.

خطط توسعية ومشروعات جديدة

استعرض مسؤولو الشركة خلال اللقاء، استراتيجيتهم الاستثمارية للتوسع في القطاع الفندقي في مصر، من خلال عرض تقديمي تناول مشروعاتهم الحالية والمستقبلية، والشراكات الدولية المرتبطة بها، كما أوضحوا أن الشركة تعمل على تطوير عدد من المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية في عدة وجهات سياحية داخل مصر.

وأشاروا إلى استهداف الشركة تطوير وافتتاح 21 فندقًا بحلول عام 2032، بطاقة استيعابية تصل إلى 3214 غرفة، بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، من بينها علامات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى تدخل السوق المصري لأول مرة، بما يسهم في توفير نحو 6000 فرصة عمل.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى التوسع في الأنماط السياحية المتخصصة، وعلى رأسها الشقق الفندقية ذات العلامات التجارية، بما يلبي تنوع الطلب السياحي.

وتم مناقشة عدد من المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.

وأشار الوزير في هذا السياق، إلى جهود الوزارة في تنويع أنماط الإقامة السياحية، لافتاً إلى استحداث نمط “شقق الإجازات”، مع اعتماد الضوابط المنظمة له، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

وأعرب مسؤولو الشركة من جانبهم، عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الوزارة، وتيسير الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد الوزير، في ختام اللقاء، على استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات اللازمة في هذا الشأن لدفع الاستثمارات السياحية وتحقيق مستهدفات التنمية في القطاع.

ويذكر أنه حضر اللقاء كل من: محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتور شريف عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار.

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