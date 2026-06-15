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تنويه جوي عاجل.. موجة أتربة ورمال مثارة تضرب هذه المناطق

كتب : محمد نصار

11:36 ص 15/06/2026

العواصف الترابية

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة تأثر أقصى جنوب البلاد برمال مثارة وأتربة منقولة من شمال السودان.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال أحدث صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس.

وأوضحت الهيئة، أن الأتربة والرمال المثارة ستؤثر على مناطق حلايب وشلاتين، وقد تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن المتابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية، مع إجراء التحديثات اللازمة أولًا بأول، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

الأرصاد الجوية

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