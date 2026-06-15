أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 15 يونيو وحتى السبت 20 يونيو، متوقعة استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت أن نشاط الرياح سيظهر على فترات متقطعة في عدد من المناطق خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو، ما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا، خاصة خلال ساعات المساء.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المتوقعة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 34 و36 درجة مئوية خلال فترة التوقعات، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 28 و30 درجة،

أما مناطق شمال الصعيد فتسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 و38 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة بدرجات عظمى تتراوح بين 40 و42 درجة لتظل الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الجاري.