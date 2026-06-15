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برفقة مدبولي ووزير السياحة.. وزير الري يوثق فرحته بهدف مصر في شباك بلجيكا

كتب : أحمد العش

11:07 م 15/06/2026
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    وزير الري يوثق فرحته بهدف مصر في شباك بلجيكا (3)
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    وزير الري يوثق فرحته بهدف مصر في شباك بلجيكا (1)

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نشر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، صورتين للحظة الاحتفال بالهدف الأول للمنتخب المصري في شباك بلجيكا خلال مباراة الفريقين بكأس العالم 2026.

وأظهرت الصور الوزير وهو يتابع المباراة من منطقة الفان زون بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وسط حشود من الجماهير المصرية التي تفاعلت بحماس كبير مع هدف الفراعنة.

ورصدت اللقطات أجواء الفرحة التي سادت منطقة المشجعين عقب تسجيل الهدف، إذ تبادل الحضور التهاني وارتفعت الهتافات والأعلام المصرية في مشهد احتفالي يعكس حالة الحماس والدعم الشعبي للمنتخب الوطني.

ولم يعلق وزير الري على الصور التي نشرها، مكتفيًا بوضع رمز تعبيري لرجل يرتدي نظارة سوداء، في إشارة حملت معاني الفخر والاعتزاز بما قدمه المنتخب المصري خلال الشوط الأول من المباراة.

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