تصدر اسم الفنان أحمد صيام قائمة الأكثر بحثا على محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في بث مباشر استغاث خلاله بوزارة الداخلية على خلفية أزمة داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة السليمانية.

تفاصيل استغاثة أحمد صيام

نشر أحمد صيام مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "بلاغ للسيد وزير الداخلية، أنا مواطن مصري اسمي أحمد صيام من سكان السليمانية، أمن المطور جه طرد أمن الاتحاد من على البوابة، واتصلنا بالنجدة ومباحث القسم عشان تيجي".

وأضاف أحمد صيام: "السيد المطور جايب بلطجية على البوابة يضربوا الملاك وأمن الاتحاد".

وتابع: "اتقال لنا اللي عايز يعمل محضر ياخد اللي بينه وبينه مشكلة ويروح يعمل محضر إثبات حالة في القسم.. هو السيد المطور له سطوة بمكالمة تليفون؟".

بيان وزارة الداخلية

من جانبها، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول، والذي تضمن ادعاءات بمنع عدد من سكان أحد الكمبوندات السكنية بمحافظة الجيزة من الدخول والتعدي عليهم، مع الزعم بتقاعس الأجهزة الأمنية عن التدخل.

وأوضحت التحريات أن ما تم تداوله غير دقيق، وأن الواقعة تتمثل في وجود محاضر متبادلة بقسم شرطة ثان الشيخ زايد بين بعض القاطنين وإدارة الكمبوند.

تفاصيل الخلاف

وأشارت التحريات إلى أن الخلاف نشب بسبب منع الأمن الإداري دخول مواد البناء من البوابة الرئيسية دون تنسيق مسبق، مع اشتراط سداد رسوم مالية نظير ذلك، إلى جانب اتهامات متبادلة بين الطرفين بالتعدي بالسب.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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