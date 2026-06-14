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من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

كتب : نوران أسامة

02:32 م 14/06/2026

محمد رمضان في كواليس فيلم هارلي

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روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "عالمي زي كريستيانو"، والتي يقوم بتصوير الفيديو كليب الخاص بها في مدينة السلام بالقاهرة، دون الكشف عن موعد طرحها.

ونشر رمضان صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "استنوا أغنية (عالمي زي كريستيانو) قريبا من مدينة السلام".

زيارة محمد رمضان لنادي تشيلسي

كان محمد رمضان كشف مؤخرا تفاصيل زيارته إلى مركز تدريبات نادي تشيلسي الإنجليزي.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق لقائه بعدد من لاعبي الفريق داخل مقر التدريبات، كما تسلم هدية تذكارية من النادي عبارة عن قميص خاص يحمل اسمه ورقم "MR1".

أعمال تعرض لـ محمد رمضان

يعرض حاليا للفنان محمد رمضان في دور السينما فيلم أسد، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

الفيلم من تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

مشاركة محمد رمضان في دراما 2027

كشف المنتج صادق الصباح تفاصيل مسلسل محمد رمضان الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، كما تحدث عن مخرج العمل وحقيقة الأرقام المتداولة بشأن أجر الفنان، إلى جانب استمرار تعاونه مع الفنان تيم حسن.

وقال الصباح خلال لقائه في برنامج "ET بالعربي": "إن شاء الله بيتر ميمي معانا، وهو إضافة كبيرة للعمل، ومش أول تجربة كبيرة تجمعنا، وإحنا داخلين بحماس كبير وربنا يكرم".


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محمد رمضان فيلم أسد كريستيانو

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من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"
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من مدينة السلام.. محمد رمضان يروج لأغنيته "عالمي زي كريستيانو"

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