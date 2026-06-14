أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الوزارة بالمشروعات التي تنفذها شركاتها التابعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتبارها إحدى أولويات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة، وذلك خلال جولة ميدانية بمحافظة أسوان لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمحافظة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات.

جمبلاط: تسريع وتيرة العمل وإزالة أي معوقات أمام دخول المشروعات الخدمة

تابع وزير الدولة للإنتاج الحربي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات محطات المياه، والتي تشمل محطات "بلانة أول"، و"فطيرة"، و"الكاجوج/سلوا"، و"إدفو شرق"، و"وادي الصعايدة"، بمراكز نصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

ووجّه الوزير بضرورة تسريع معدلات التنفيذ والحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على دخول المشروعات الخدمة الفعلية، بما يضمن تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد جمبلاط على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير، مؤكدًا أن المتابعة الدورية والميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الالتزام بالمخططات الزمنية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

جمبلاط: الاعتماد على المكون المحلي يقلل الفاتورة الاستيرادية

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" من خلال توفير طلمبات المياه والمولدات الكهربائية واللوحات الكهربائية بمختلف القدرات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف أن هذه المشاركة تسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وزير الإنتاج الحربي: توظيف الإمكانيات الصناعية لدعم المشروعات القومية

أكد أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتطورة لدى شركاتها التابعة، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.

محافظ أسوان: هدف المبادرة تحسين حياة المواطن بصورة ملموسة

من جانبه، أوضح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن الهدف الأساسي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له بصورة ملموسة.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات الجارية وتسليمها في أسرع وقت، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.