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بقرار جمهوري.. السيسي يعين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

كتب : محمد أبو بكر

12:48 م 14/06/2026

الجهاز المركزي للمحاسبات

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نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 243 لسنة 2026 بشأن تعيين نائبين جديدين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

قرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ونص القرار على تعيين المستشار سامح السيد حسين محمد أبوكنة نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما تضمن القرار تعيين منال محمد خيري محمد عبدالله نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش

نصت المادة الثانية من القرار على أن يُعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

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الجهاز المركزي للمحاسبات الرئيس السيسي قرارات جمهورية الجريدة الرسمية

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