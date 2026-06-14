إعلان

"دهس سيدة وهرب".. ضبط سائق دراجة نارية بدون لوحات معدنية في بورسعيد

كتب : علاء عمران

02:33 م 14/06/2026

المتهم عقب القبض عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بوالدة الشاكي أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة بورسعيد، ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مايو الماضي، تلقى قسم شرطة الشرق بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال سيدة مصابة بكدمات وكسور متفرقة، تقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وأفادت المصابة في أقوالها بأنها أثناء سيرها في أحد شوارع دائرة القسم، فوجئت بدراجة نارية تصطدم بها، ما أدى إلى إصابتها، بينما فر قائدها هاربًا من المكان.

اصطدام دراجة نارية بسيدة في بورسعيد ينتهي بضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم التوصل إلى قائدها، وهو عاطل له معلومات جنائية، ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه بخشيته من ضبطه ومساءلته قانونيًا.تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد دراجة نارية حادث سير وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
بين الحياة والموت.. 48 ساعة حاسمة للفنان محمد مرزبان بعد دخوله في غيبوبة
أخبار المحافظات

بين الحياة والموت.. 48 ساعة حاسمة للفنان محمد مرزبان بعد دخوله في غيبوبة
"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا
شئون عربية و دولية

"أرجوكم أيقظوا نتنياهو".. قلق إسرائيلي من المناورات العسكرية بين مصر وتركيا
بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026
الأزهر

بعد اعتمادها.. رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟