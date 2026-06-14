كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بوالدة الشاكي أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة بورسعيد، ما أسفر عن إصابتها، قبل أن يلوذ بالفرار من موقع الحادث.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 مايو الماضي، تلقى قسم شرطة الشرق بلاغًا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال سيدة مصابة بكدمات وكسور متفرقة، تقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وأفادت المصابة في أقوالها بأنها أثناء سيرها في أحد شوارع دائرة القسم، فوجئت بدراجة نارية تصطدم بها، ما أدى إلى إصابتها، بينما فر قائدها هاربًا من المكان.

اصطدام دراجة نارية بسيدة في بورسعيد ينتهي بضبط المتهم

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم التوصل إلى قائدها، وهو عاطل له معلومات جنائية، ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزهور.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه بخشيته من ضبطه ومساءلته قانونيًا.تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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