أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن قدر مصر ودورها التاريخي أن تقود الجهود لحل الأزمات في المنطقة، مشيرًا إلى أن قضية غزة تمثل أمنًا قوميًا مباشرًا لمصر.

وأضاف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مؤتمر السلام الذي حضره 44 رئيس دولة بحضور ترامب شهد قرارًا لحل غزة عبر ثلاث مراحل، أولها انسحاب إسرائيل وتبادل أسرى وإدخال مساعدات.

وأشار الخبير العسكري إلى أن هذه الإجراءات لم تحدث، ثم اندلعت الحرب على إيران وتراجع الاهتمام بالملف، بينما نصت المرحلة الثانية على تسليم سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل، وآلية إدارة القطاع.

وتابع: "مصر أعدت حكومة تكنوقراط من 15 شخصًا، وافقت عليها أمريكا وإسرائيل ومنظمة التحرير في رام الله، وأعضاؤها وصلوا مصر لدخول غزة".

وشدد اللواء سمير فرج، على أن إسرائيل استغلت اندلاع الحرب على إيران لتوسيع عملياتها داخل القطاع، وسيطرت على نحو 60% من أراضي غزة، وتتجه للسيطرة على 70%.

وأكد الخبير العسكري أن القيادة المصرية تتحرك مجددًا لمعالجة الأزمة بعد تراجع الاهتمام الدولي بها.