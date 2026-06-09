أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 10 يونيو 2026، إذ يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلًا على معظم المناطق، ويميل للحرارة على جنوب الصعيد.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء

كشفت "الهيئة" خلال بيان لها، عن درجات الحرارة المتوقعة، موضحةً أن القاهرة الكبرى تسجل 36 للعظمى و23 للصغرى، بينما تصل في الوجه البحري إلى 35 للعظمى و22 للصغرى، وتسجل السواحل الشمالية الغربية 28 للعظمى و21 للصغرى، في حين تبلغ بالسواحل الشمالية الشرقية 29 للعظمى و21 للصغرى، أما شمال الصعيد فيسجل 39 للعظمى و23 للصغرى، بينما ترتفع في جنوب الصعيد إلى 44 درجة للعظمى و30 للصغرى.

وأوضحت "الأرصاد" أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين، ما يجعل الإحساس الفعلي بالحرارة أعلى من المسجل.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

توقعت الأرصاد، فيما يتعلق بالظواهر الجوية، تكون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت أنه تنشط الرياح أحيانًا على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما توجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها وفق أحدث خرائط الطقس.

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