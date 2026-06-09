قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال اليوم الأربعاء أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية.

وأوضحت "الهيئة" خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 36 درجة مئوية، في ظل استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية.

وأضافت "الأرصاد" أن الشبورة المائية تظل الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال ساعات الصباح الباكر، إذ تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة ربما تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة خلال فترات الصباح الأولى.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية لتجنب المخاطر الناتجة عن انخفاض الرؤية الأفقية.

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