رسالة خاصة من البيت الأبيض إلى إيران

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئول أمريكي ومصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن مسئولا رفيع المستوى في إدارة ترامب أبلغ إيران، أمس الأول الأحد، بالعملية الأمريكية الوشيكة "لتوجيه" السفن عبر مضيق هرمز، محذرا طهران من التدخل.

وبحسب أكسيوس، أن هذه الرسالة الخاصة تشير إلى رغبة البيت الأبيض في الحد من خطر التصعيد المحتمل. ولكن على الرغم من التحذير، شن الإيرانيون سلسلة من الهجمات على سفن تابعة للبحرية الأمريكية وسفن تجارية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف التقرير أنه مع ذلك يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أن ترامب قد يصدر أمرًا باستئناف الحرب في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي.