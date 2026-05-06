البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟

كتب : مصراوي

12:25 ص 06/05/2026

رسالة خاصة من البيت الأبيض إلى إيران

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مسئول أمريكي ومصدر مطلع اليوم الثلاثاء أن مسئولا رفيع المستوى في إدارة ترامب أبلغ إيران، أمس الأول الأحد، بالعملية الأمريكية الوشيكة "لتوجيه" السفن عبر مضيق هرمز، محذرا طهران من التدخل.

وبحسب أكسيوس، أن هذه الرسالة الخاصة تشير إلى رغبة البيت الأبيض في الحد من خطر التصعيد المحتمل. ولكن على الرغم من التحذير، شن الإيرانيون سلسلة من الهجمات على سفن تابعة للبحرية الأمريكية وسفن تجارية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف التقرير أنه مع ذلك يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين أن ترامب قد يصدر أمرًا باستئناف الحرب في وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا استمر الجمود الدبلوماسي.

مضيق هرمز إيران وأمريكا دونالد ترامب

