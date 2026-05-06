تشهد محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء 6 مايو، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأحوال الجوية، مع أجواء صافية إلى مشمسة على مدار اليوم، وسط انعدام شبه كامل لفرص سقوط الأمطار، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن موقع قناة الطقس الأمريكية.

تبدأ ساعات اليوم الأولى بحسب بطقس صافي ومستقر، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 17 و14 درجة مئوية من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، مع نشاط خفيف للرياح الشمالية بسرعة تتراوح بين 8 و15 كم/ساعة، وتظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة للغاية، إذ تتراوح نسبتها بين 1% و3% فقط.

طقس مشمس وارتفاع تدريجي في الحرارة نهارًا

ومع شروق الشمس، تتحول الأجواء إلى مشمسة تمامًا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، لتسجل 19 درجة مئوية في التاسعة صباحًا، ثم تواصل الارتفاع حتى تبلغ ذروتها عند 25 درجة مئوية خلال فترة الظهيرة والعصر.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية بسرعة معتدلة تتراوح بين 10 و17 كم/ساعة.

خلال ساعات المساء، تعود الأجواء إلى الصافية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لتسجل 24 درجة مئوية في الثامنة مساءً، و20 درجة بنهاية اليوم.

وتنشط الرياح بشكل ملحوظ لتصل سرعتها إلى نحو 25 كم/ساعة، لكنها تظل ضمن المعدلات الطبيعية دون تأثيرات قوية.

هل هناك فرص لسقوط أمطار؟

تشير توقعات موقع قناة الطقس الأمريكي، إلى غياب فرص سقوط الأمطار تقريبًا طوال اليوم، إذ لا تتجاوز نسب الهطول 3% في الساعات الأولى، قبل أن تنعدم تمامًا خلال باقي الفترات، ما يؤكد استمرار الطقس الجاف والمستقر.

نصائح للمواطنين

في ظل هذه الأجواء، يُنصح بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، مع الاحتفاظ بقطعة إضافية ليلًا، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة نسبيًا، إلى جانب الحذر من نشاط الرياح في ساعات المساء.

وبشكل عام، يسود اليوم طقس ربيعي معتدل ومستقر في الجيزة، مع سماء صافية وشمس ساطعة، دون أي مؤشرات على هطول الأمطار.

اقرأ أيضًا:

أجواء معتدلة ونشاط للرياح وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

"شبورة وأمطار ورياح نشطة".. الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم