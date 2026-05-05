كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن فلسفة تصميم الشعار الجديد لمشروع المونوريل، مؤكدة أنه يعكس الهوية الحضارية المصرية ويمزج بين عراقة الماضي وتكنولوجيا المستقبل.

تفاصيل شعار المونوريل.. رمزية خاصة في لوجو المشروع الجديد

وأشارت إلى أن فكرة الشعار استُلهمت من رمزية "حورس" في الحضارة المصرية القديمة، باعتباره رمزًا للحماية والقوة والاستمرارية، إذ يجسد الشعار رسالة حضارية تؤكد ارتباط مشروعات النقل الحديثة بجذور التاريخ المصري العريق.

وأضافت في منشور عبر حسابها على فيسبوك، أن "عين حورس" في الشعار تعبر عن دقة التخطيط وكفاءة التشغيل، بما يضمن أعلى معايير الأمان ومتابعة كافة تفاصيل الرحلات، بينما يرمز "جناح حورس" إلى قطار المونوريل الذي ينطلق بانسيابية فوق الطرق، رابطًا بين الحاضر وآفاق المستقبل، خاصة في المدن الجديدة.

وأكدت أن اختيار هذا الشعار يعكس رؤية الدولة في تنفيذ منظومة نقل ذكي مستدام، يقودها أبناء مصر الذين يواصلون مسيرة الأجداد، من خلال توظيف أحدث التقنيات لخدمة التنمية الشاملة.

واختتمت بالتأكيد على أن مشروع المونوريل يمثل نموذجًا يجسد التكامل بين عظمة الماضي وتكنولوجيا المستقبل، في إطار خطة الدولة لتطوير وسائل النقل الجماعي وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية.

