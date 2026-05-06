الأرصاد تحذر: لا تنخدعوا بانخفاض الحرارة.. ارتفاع تدريجي من الخميس

كتب : أحمد العش

01:00 ص 06/05/2026
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وسط أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء، خلال الساعات المقبلة.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

أوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التوقعات تشير إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع استمرار استقرار الحالة العامة للطقس.
وأضافت "الأرصاد": كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
وأشار "المنشور" إلى أن الشبورة المائية ستبقى هي الظاهرة المؤثرة خلال ساعات الصباح، وربما تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، في السياق ذاته، من الانخداع بالانخفاض المؤقت في درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس 7 مايو، مع استمرار الأجواء الربيعية عمومًا.

