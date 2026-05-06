أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، ضرورة توخي الحذر من قِبل مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن انتشار الأتربة وحبوب اللقاح، إلى جانب نشاط العدوى الفيروسية المرتبط بتغير الفصول، يمثل تهديدًا مباشرًا لصحتهم.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إن الحفاظ على استقرار حرارة الجسم يُعد خط الدفاع الأول، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الطقس المتقلب، والحرص على تناول الأغذية الصحية التي تعزز المناعة.

وأضاف أن فصل الربيع يُعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض التنفسية بمختلف أنواعها، بما في ذلك متحورات فيروس كورونا، وهو ما يتطلب انتباهًا مضاعفًا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح أن مريض الحساسية يجب عليه الالتزام الصارم باستخدام البخاخات العلاجية بانتظام خلال هذه الفترة، كما نصح بتناول الفيتامينات خلال فصل الربيع لدعم الجهاز المناعي في مواجهة التقلبات الجوية، التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأشار الحداد إلى أنه لا توجد أطعمة تسبب المرض بشكل عام، إلا أن الحساسية الغذائية تختلف من شخص لآخر، مطالبًا كل فرد بالتوقف فورًا عن تناول أي طعام يسبب له رد فعل تحسسي، مع التأكيد على أن الغذاء الصحي يظل الركيزة الأساسية للوقاية.