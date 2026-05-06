إعلان

استشاري مناعة: الأتربة وحبوب اللقاح خطر يهدد مرضى الحساسية الربيع

كتب : داليا الظنيني

02:30 ص 06/05/2026

الأتربة وحبوب اللقاح تزيد المخاطر في الربيع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، ضرورة توخي الحذر من قِبل مرضى الحساسية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن انتشار الأتربة وحبوب اللقاح، إلى جانب نشاط العدوى الفيروسية المرتبط بتغير الفصول، يمثل تهديدًا مباشرًا لصحتهم.

وقال الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، إن الحفاظ على استقرار حرارة الجسم يُعد خط الدفاع الأول، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بارتداء الملابس المناسبة لطبيعة الطقس المتقلب، والحرص على تناول الأغذية الصحية التي تعزز المناعة.

وأضاف أن فصل الربيع يُعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض التنفسية بمختلف أنواعها، بما في ذلك متحورات فيروس كورونا، وهو ما يتطلب انتباهًا مضاعفًا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وأوضح أن مريض الحساسية يجب عليه الالتزام الصارم باستخدام البخاخات العلاجية بانتظام خلال هذه الفترة، كما نصح بتناول الفيتامينات خلال فصل الربيع لدعم الجهاز المناعي في مواجهة التقلبات الجوية، التي قد تؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية.

وأشار الحداد إلى أنه لا توجد أطعمة تسبب المرض بشكل عام، إلا أن الحساسية الغذائية تختلف من شخص لآخر، مطالبًا كل فرد بالتوقف فورًا عن تناول أي طعام يسبب له رد فعل تحسسي، مع التأكيد على أن الغذاء الصحي يظل الركيزة الأساسية للوقاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمجد الحداد المصل واللقاح الطقس كورونا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

استشاري مناعة: الأتربة وحبوب اللقاح خطر يهدد مرضى الحساسية الربيع
أخبار مصر

استشاري مناعة: الأتربة وحبوب اللقاح خطر يهدد مرضى الحساسية الربيع
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اقتصاد

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
نصائح طبية

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟