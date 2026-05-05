أعلنت وزارة النقل، في مفاجأة سارة لجمهور المواطنين، بدء تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، لخدمة جمهور الركاب، وذلك في إطار تعزيز حركة تنقل المواطنين بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وتسهيل نقل العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة.

تفاصيل تشغيل مونوريل شرق النيل

أوضحت الوزارة أن التشغيل يبدأ من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً يوميًا، اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 6 مايو 2026.

ويشمل هذا الجزء 16 محطة، هي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، ومدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة ستسهم في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى جانب الربط مع عدد من المعالم الحيوية، مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق، المساجد، المولات التجارية، الجامعات والمدارس، مقرات الشركات، والنوادي الرياضية والاستادات.

وأشارت إلى أن قطارات المونوريل تتميز بكونها مكيفة الهواء، ومزودة بممرات آمنة تسمح بانتقال الركاب بين العربات، بما يوفر مزيدًا من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية داخل كابينة القيادة للمراقبة المركزية للسكة.

وأضافت أن العربات تحتوي على شاشات LCD لتزويد الركاب بمعلومات الرحلة، أو استخدامها في بث الإعلانات التجارية، فضلًا عن وجود شاشات أعلى الأبواب الجانبية لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلال القطار.

وأوضحت الوزارة، في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، أنه تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة داخل العربات، مع تزويدها بوسائل تثبيت، بالإضافة إلى خرائط مضيئة أعلى الأبواب توضح مسار الرحلة، بما يسهم في تسهيل الاستخدام لفاقدي حاسة السمع.