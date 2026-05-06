إعلان

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص باستهداف قارب مخدرات شرق المحيط الهادئ

كتب : وكالات

06:28 ص 06/05/2026

استهداف قارب مخدرات شرق المحيط الهادئ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ الثلاثاء مرة أخرى هجوما على قارب يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

قالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عبر منصة إكس: "إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يبحر على طول طرق معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان يشارك في عمليات تهريب مخدرات".

وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سبتمبر قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مؤكدة أن هذه العمليات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات الدولي.

في المقابل، يشكك منتقدون في مدى قانونية هذه الهجمات المميتة التي تنفذ في المياه الدولية بموجب القانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوارب المخدرات المحيط الهادئ دونالد ترامب البحر الكاريبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
نصائح طبية

من المناعة إلى القلب.. ماذا يفعل البطيخ الأحمر بصحتك؟
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
موتهم على طريق السخنة.. كيف خطط سائق لقتل زوجته وابنتها من أجل الذهب؟
حوادث وقضايا

موتهم على طريق السخنة.. كيف خطط سائق لقتل زوجته وابنتها من أجل الذهب؟
الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة
رياضة محلية

الجهاز الطبي للزمالك يعلن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق بعد الفوز على سموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟