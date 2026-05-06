أعلن الجيش الأمريكي، أنه نفذ الثلاثاء مرة أخرى هجوما على قارب يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

قالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عبر منصة إكس: "إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يبحر على طول طرق معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان يشارك في عمليات تهريب مخدرات".

وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ سبتمبر قوارب في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مؤكدة أن هذه العمليات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات الدولي.

في المقابل، يشكك منتقدون في مدى قانونية هذه الهجمات المميتة التي تنفذ في المياه الدولية بموجب القانون الدولي، وفقا لروسيا اليوم.