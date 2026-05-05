شارك اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات مؤتمر اللوجيستيات المنعقد بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ومارين ديالا المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وفي بداية كلمته خلال المؤتمر، أعرب وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام الذي يناقش موضوعًا حيويًا يتمثل في المستجدات والتطورات الراهنة في الشرق الأوسط والخطط المستقبلية لقطاع النقل واللوجيستيات في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تتجلى أهميتها في دعم حركة التجارة، وتتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة وتكلفة النقل، بل وأصبح عنصرًا حاسمًا في تعزيز القدرة التنافسية للدول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وزير النقل: المنظومة اللوجيستية حجر الزاوية في نجاح الاقتصاد

أضاف الوزير، أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أكد بما لا يدع مجالًا للشك أن كفاءة المنظومة اللوجيستية تمثل حجر الزاوية في نجاح الاقتصادات الحديثة، كما أثبتت التجارب الدولية أن امتلاك منظومة نقل ولوجستيات متطورة لم يعد مجرد عنصر داعم للنمو، بل أصبح أحد المحددات الرئيسية لقوة الاقتصادات وقدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الصادرات وفتح آفاق جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير النقل، أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة رؤية طموحة وشاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية ومحورًا أساسيًا لربط الأسواق وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجغرافية الفريدة لمصر.

خطة تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي

أكد الوزير، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة اللوجستيات باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التجارة البينية العربية والدولية وربط الأسواق ببعضها البعض بكفاءة واستدامة، انطلاقًا من موقع مصر الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارات العالم ويخدم حركة التجارة العالمية والإقليمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



وأشار الوزير، إلى أن مفهوم الممرات اللوجيستية يقوم على نقل البضائع والخدمات من نقطة الإنتاج إلى الاستهلاك والتصنيع، وتشمل وسائل النقل والبنية التحتية والخدمات الداعمة التي تعمل بشكل منسق لضمان سرعة وكفاءة حركة التجارة، من خلال ربط مناطق الإنتاج (الصناعي والزراعي والتعديني) بالمناطق الخدمية والاستهلاكية، وكذلك الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، بهدف تسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية ودعم سلاسل الإمداد وجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

7 ممرات لوجيستية عالمية تعزز ريادة مصر

أوضح أنه تم التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة تشمل: ممر (القاهرة/ الإسكندرية)، وممر (طنطا/ المنصورة/ دمياط)، وممر (جرجوب/ السلوم)، وممر (القاهرة/ أسوان/ أبو سمبل)، وممر (سفاجا/ قنا/ أبو طرطور)، وممري (السخنة/ الإسكندرية) و(العريش/ طابا)، بما يعزز كفاءة النقل متعدد الوسائط ويرفع القدرة التنافسية للدولة في مجالات التجارة والنقل الإقليمي والدولي.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود تتكامل مع التطورات الإقليمية، ومنها مشروعات الربط اللوجيستي بين الخليج ومصر وأوروبا، واستغلال الموانئ المحورية، وتدشين خطوط نقل جديدة، إلى جانب التعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز ويوروجيت.

كما أشار إلى العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية باعتبارها ملتقى خطوط الطاقة بين الشرق الأوسط وأوروبا، من خلال خطوط أنابيب ونقل بحري وبري متكامل عبر الموانئ المصرية وشبكات النقل الحديثة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل باستثمارات تتجاوز 2 تريليون جنيه، شملت تطوير الطرق والكباري، والسكك الحديدية، والنقل الحضري الأخضر المستدام، والموانئ البحرية والأسطول البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

واختتم الوزير مؤكدًا أن مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة تدعم سلاسل الإمداد وتيسر حركة التجارة وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، مع التأكيد على استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية وتنفيذ مشروعات إقليمية طموحة تحقق المصالح المشتركة وتسهم في التنمية والازدهار.