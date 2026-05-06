شددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مع اقتراب انطلاق رحلات الحج البري لموسم 1447هـ، على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة للبرامج بكافة التعليمات والضوابط المنظمة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار لضمان حسن سير الموسم وانضباطه.

تشديد رقابي على شركات الحج قبل التحرك إلى الأراضي المقدسة

أكدت "الغرفة" في منشور، أن الالتزام الدقيق ببيانات الاستعداد المسبق ومتابعة حركة الأتوبيسات على طول خط السير يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح منظومة الحج البري، لما لهما من دور مباشر في تنظيم الرحلات وتجنب أي معوقات تشغيلية.

طالبت "الغرفة" في هذا السياق، الشركات السياحية بالانتهاء من مراجعة برامجها لدى الإدارة العامة للسياحة الدينية، والتأكد من صحة ودقة جميع البيانات المُسجلة لدى الإدارة العامة للنقل السياحي، بما يشمل: أرقام هواتف السائقين الأساسي والاحتياطي والمشرف المرافق لكل مجموعة، إلى جانب تحديث تواريخ الوصول إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومواعيد السفر وفق تذاكر العبارات، وتاريخ السفر المدون باستمارة (126)، وكذلك تواريخ المغادرة من مقار الإقامة.

تحديد مواعيد صارمة لدخول وخروج رحلات الحج البري

شددت غرفة السياحة على الالتزام التام بالمواعيد المحددة، موضحة أن آخر موعد لدخول الأراضي السعودية هو 29 ذو القعدة 1447هـ، الموافق 16 مايو 2026، محذرة من أن أي تجاوز لهذا الموعد سيُعرض الحجاج للغرامات المقررة من الجانب السعودي.

ودعت الشركات إلى ضرورة التواجد في مينائي نويبع والعقبة خلال رحلتي الذهاب والعودة وفق الجداول الزمنية المحددة بتذاكر العبارات، بما يضمن انتظام حركة السفر وعدم حدوث أي تأخير.

استكمال مراجعة بيانات الحجاج شرط لتشغيل الرحلات البرية

أكدت على أهمية تسليم الكشوف التفصيلية الخاصة بالحجاج إلى لجان وزارة السياحة في ميناء العقبة الأردني ومنطقة النوبارية بمكة المكرمة، متضمنة بيانات الحجاج بكل أتوبيس، وأرقام جوازات السفر، ومقار الإقامة، وتواريخ الدخول والمغادرة، إضافة إلى بيانات مشرفي الشركات والسائقين.

واختتمت "غرفة شركات السياحة" بالتأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق هذه الضوابط على أرض الواقع، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والتنظيم خلال موسم الحج البري.

اقرأ أيضًا:

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر

منذ أزمة 2016.. إيران ترسل حجاجًا إلى السعودية في تطور لافت لعودة العلاقات