شن الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، هجومًا حادًا على ما وصفه بـ"الأطروحات الساذجة" التي تروج لفكرة أن بقاء النظام الإيراني يمثل مصلحة لمصر أو يحقق توازنًا مع إسرائيل، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يستند إلى منطق أو قراءة واقعية لتاريخ المنطقة خلال العقود الماضية.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو نشره عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، أن الحديث عن دور إيراني يحقق توازنًا مع إسرائيل يتجاهل حقائق ممتدة لأكثر من 47 عامًا، متسائلًا: متى نجحت إيران في ردع إسرائيل أو الحد من سياساتها؟ وما الدليل على أن وجودها خدم أي توازن حقيقي في المنطقة؟

السياسات الإيرانية فتتت الدول العربية وأضعفتها

وأضاف أن السياسات الإيرانية، بحسب رؤيته، اتسمت بالطائفية والتطرف، وأسهمت في تفتيت الدول العربية وإضعافها، بدلًا من دعم استقرارها، مشيرًا إلى أن ممارسات طهران في عدد من الدول أدت إلى أزمات ممتدة انعكست سلبًا على الأمن القومي العربي، ومنه المصري.

وتابع "عيسى" منتقدًا ما اعتبره أدوارًا إيرانية في توسيع بؤر الصراع، خاصة في البحر الأحمر واليمن، مؤكدًا أن هذه التحركات ألحقت ضررًا مباشرًا بالملاحة الدولية وقناة السويس، وبالتالي بالاقتصاد المصري، متسائلًا عن أوجه المصلحة التي يمكن أن تعود على مصر من مثل هذه السياسات.

إبراهيم عيسى: النفوذ الإيراني ساهم في حالة الانقسام والشلل السياسي

أشار الكاتب الصحفي، إلى الوضع في لبنان، معتبرًا أن النفوذ الإيراني ساهم في حالة الانقسام والشلل السياسي، فضلًا عن تقويض سيادة الدولة، متسائلًا: هل يمكن اعتبار ذلك مكسبًا لمصر أو للمنطقة العربية؟، رافضًا فكرة القبول بوجود كيانات مسلحة موالية لإيران داخل الدول.

وانتقد "عيسى "كذلك الدور الإيراني في القضية الفلسطينية، معتبرًا أن دعم بعض الفصائل بالسلاح والمال أسهم في تعقيد المشهد، وأدى إلى انقسامات داخلية، فضلًا عن تصعيدات عسكرية كان لها أثر مدمر على قطاع غزة، متسائلًا عن جدوى هذا الدعم إذا كان يقود إلى مزيد من الدمار والمعاناة.

مصر ليست في حاجة إلى أي طرف خارجي لتحقيق توازن مع إسرائيل

شدد إبراهيم عيسى، في السياق ذاته، على أن مصر ليست في حاجة إلى أي طرف خارجي لتحقيق توازن مع إسرائيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك من القوة والقدرة ما يمكنها من حماية أمنها القومي والحفاظ على سيادتها دون الاعتماد على أطراف إقليمية.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن تصوير إيران كعامل توازن في المنطقة يمثل، في رأيه، "استخفافًا بالعقل"، وتقليلًا من مكانة مصر وقدرتها، معتبرًا أن ما يجري في عدد من الدول العربية من أزمات وصراعات يرتبط بشكل أو بآخر بأدوار إقليمية، من بينها الدور الإيراني، الذي وصفه بأنه أحد مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

