قال بيان صادر عن وزارة العمل، الاثنين، إن وزارة العمل المصرية، تواصل جهودها لتعزيز دمج المرأة في سوق العمل، حيث نظمت زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد لمتابعة تنفيذ مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة.

وأكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل، أن المشروع يعكس رؤية الوزارة في تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا، من خلال تدريب 700 سيدة في محافظات بورسعيد والقاهرة والغربية وأسيوط، من الفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة المعيلة وذوات الإعاقة، والسيدات اللاتي ينخرط أطفالهن في سوق العمل، وذلك للفئة العمرية من 20 إلى 60 عامًا.

وأوضحت أن البرامج التدريبية بمحافظة بورسعيد تستهدف تأهيل 150 سيدة على عدد من الحرف والمهارات الإنتاجية، من بينها خياطة المفروشات والتطريز اليدوي، إلى جانب إدخال تدريب «صناعة الريزن» لأول مرة ضمن أنشطة المشروع، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح مجالات جديدة للعمل الحر.

وأضافت أن المشروع لا يقتصر على التدريب المهني فقط، بل يتضمن محورًا توعويًا شاملًا يتناول قضايا المرأة ونشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم التحول الرقمي عبر تأهيل السيدات ليصبحن رائدات أعمال رقميات، إلى جانب تقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمستفيدات.

وشهدت الفعاليات جولة تفقدية داخل مصنع «بلازا» للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار الحر، بمشاركة المتدربات، بهدف ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، حيث تم الاطلاع على مراحل الإنتاج داخل المصنع.

وأبدت إدارة المصنع استعدادها لتوفير فرص عمل لـ20 سيدة من المتدربات، في خطوة تعكس نجاح المشروع في تحقيق أحد أهدافه الرئيسية، وهو توفير فرص تشغيل حقيقية.

وشارك في الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندسة إيمان مسعد، مدير مديرية العمل ببورسعيد، إلى جانب مسؤولي شؤون المرأة والتدريب، حيث تم استعراض موقف التنفيذ والتأكيد على أهمية تكامل الجهود لتحقيق المستهدفات بكفاءة.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات اللازمة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، بما يعزز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية الشاملة.