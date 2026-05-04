بنك ناصر يطلق منتجا تمويليا لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات الجدد

أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق منتج تمويلي جديد تحت اسم "في حب مصر"، والذي يستهدف تقديم تمويلات نقدية ميسّرة لموظفي الحكومة وأصحاب المعاشات الجدد.

وبحسب بيان للبنك اليوم، فإن وزيرة التضامن الاجتماعي أوضحت أن إطلاق هذا المنتج يأتي انطلاقًا من إدراك البنك للتحديات المعيشية التي تواجه العديد من الأسر، وحرصه على توفير أدوات تمويلية ميسّرة تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى دخلهم.

تفاصيل برنامج تمويل الموظفين وأصحاب المعاشات

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن المنتج يتيح تمويلات نقدية بقيمة تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه بعائد منخفض وميسر.

العملاء المستهدفين

وقال وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك إن المنتج يستهدف العملاء الجدد للبنك من موظفي الحكومة من العاملين بالقطاع العام، وأصحاب المعاشات.

ويستهدف أيضا ورثة المعاشات وذلك بشرط ألا يكون العميل قد سبق له الحصول على تمويل من البنك، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين للاستفادة من هذا التمويل وتحقيق أقصى استفادة مجتمعية منه.

كما يوفر المنتج مدد سداد مرنة بما يمنح العملاء القدرة على اختيار خطة السداد الأنسب لظروفهم المالية، ويساعدهم على الالتزام بالسداد دون ضغوط، ويعزز الاستقرار المالي للأسر المستفيدة.