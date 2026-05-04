الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر

كتب : أحمد جمعة

10:31 ص 04/05/2026 تعديل في 10:46 ص
    غلق جناح الإقامة ووقف عمليات الولادة بدار الفؤاد
    غلق جناح الإقامة ووقف عمليات الولادة بدار الفؤاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه مستشفى "دار الفؤاد" بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن لجان التفتيش الفني بإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة رصدت مخالفات تتعلق بسلامة المرضى، مما دفع الوزارة إلى إصدار قرار بإيقاف عمليات النساء والتوليد بالمستشفى لمدة شهر كامل، باستثناء حالات الطوارئ.

وأوضح في بيان اليوم، أن هذا القرار جاء لعدم التزام المستشفى بالدلائل الإرشادية الخاصة بالولادات الطبيعية الآمنة، خاصة في تطبيق تصنيف "روبسون" ومخطط "البارتوجرام"، اللذين يُعدان إجراءين فنيين إلزاميين لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي.

غلق وتشميع جناح الإقامة بدار الفؤاد


من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني، والذي يضم 20 غرفة، لمخالفته اشتراطات الترخيص المكانية ومعايير مكافحة العدوى.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال، وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

وكما أهابت الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة بالالتزام التام بالمعايير المهنية، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لتقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن المصري.

