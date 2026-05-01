تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد إجازة عيد العمال 2026 للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد قرارات الحكومة بشأن ترحيل الإجازة رسميًا.

وفي هذا السياق، كشف مصدر داخل وزارة العمل عن موعد إجازة عيد العمال لعام 2026 للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك أسوة بقرار الحكومة الخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، مع الالتزام بضوابط قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية.

وأكد المصدر أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، فإنه يحق له الحصول على أجر مضاعف (مثلي الأجر) عن يوم العمل، أو الحصول على يوم إجازة بديل، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل ووفقًا لأحكام القانون.