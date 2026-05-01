إعلان

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص

كتب : أحمد الجندي

04:38 م 01/05/2026

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاع الخاص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الماضية حول موعد إجازة عيد العمال 2026 للعاملين في القطاع الخاص، خاصة بعد قرارات الحكومة بشأن ترحيل الإجازة رسميًا.

وفي هذا السياق، كشف مصدر داخل وزارة العمل عن موعد إجازة عيد العمال لعام 2026 للعاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو، وذلك أسوة بقرار الحكومة الخاص بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص، مع الالتزام بضوابط قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية.

وأكد المصدر أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، فإنه يحق له الحصول على أجر مضاعف (مثلي الأجر) عن يوم العمل، أو الحصول على يوم إجازة بديل، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل ووفقًا لأحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد العمال وزارة العمل القطاع الخاص إجازة رسمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة