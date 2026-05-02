بعد بدء الصرف.. تحذير عاجل من "العمل" بشأن منحة عيد العمال 2026

كتب : محمد أبو بكر

07:09 م 02/05/2026

أطلقت وزارة العمل، تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بشأن تزايد محاولات النصب المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة، بالتزامن مع صرف الإعانات، مؤكدة ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على الخدمات.

تحذير عاجل من وزارة العمل بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

أكدت وزارة العمل، أنه مع كل مناسبة يتم خلالها صرف منح أو إعانات للعمالة غير المنتظمة تنشط بعض الصفحات الوهمية والرسائل المضللة التي تستهدف المواطنين في محاولة للنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات الحصول على هذه المنح.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ أيام قليلة اعتمد حسن رداد، وزير العمل، منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشددت الوزارة، على أن إجراءات التسجيل والصرف تتم وفق ضوابط محددة وواضحة، حيث لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر من جانب المواطنين، وأن التسجيل يتم حصريًا من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو عبر لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة.

وأشارت إلى أنه يتم صرف المنح فقط للمسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ومن خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد.

واهابت وزارة العمل، بالمواطنين، ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، وعدم التفاعل مع الصفحات أو الروابط الإلكترونية المشبوهة، أو إدخال البيانات الشخصية على أي مواقع غير رسمية.

وشددت الوزارة، على سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات وهمية للجهات المختصة، والتأكد من صحة المعلومات من خلال مديريات العمل بالمحافظات.

وأكدت وزارة العمل، استمرارها في تكثيف جهود التوعية لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

