انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

انخفضت أسعار 6 عملات عربية اليوم مدعومة بتراجع سعر الدولار بعد إبلاغ دونالد ترامب الرئيس الأمريكي "الكونجرس" بانتهاء الحرب على إيران مما عكس حالة من الاطمئنان بالأسواق.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.17 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.51 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و14.55 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار البحريني: 139.32 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و141.81 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.54 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و14.66 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردني: 74.4 جنيه للشراء، و75.52 جنيه للبيع، بتراجع 17 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 169.24 جنيه للشراء، بتراجع 38 قرشًا، و174.59 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.