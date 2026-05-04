إعلان

حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

كتب : محمد عبدالناصر

11:04 ص 04/05/2026

أمطار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت خلال الفترة الحالية بشكل كبير وصلت إلى 8 درجات مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة


وأضافت أن الاجواء الشتوية عادت مرة ىخرى خلال فترة اليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، لافته إلى ان متوسط الحرارة على القاهرة نهارا 24 درجة وليلا من 13 إلى 14 درجة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بنشاط رياح سرعتها تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم / الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

أمطار قد تصل لحد السيول


وتوقعت أن تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري اليوم، فرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة بمحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، محذرة من أنها قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس أمطار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة بتهم الاستيلاء على المال
حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة بتهم الاستيلاء على المال
قرار من برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بعد "هاتريك مونت كارلو"
رياضة محلية

قرار من برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بعد "هاتريك مونت كارلو"
فتوح أحمد: شعرت أن "ذئاب الجبل" سيجلب الحزن بسبب وفاة أشخاص أثناء التصوير
زووم

فتوح أحمد: شعرت أن "ذئاب الجبل" سيجلب الحزن بسبب وفاة أشخاص أثناء التصوير
دراسة: الخبز قد يسبب زيادة الوزن دون الإفراط في السعرات
نصائح طبية

دراسة: الخبز قد يسبب زيادة الوزن دون الإفراط في السعرات
حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة