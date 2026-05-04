قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تراجعت خلال الفترة الحالية بشكل كبير وصلت إلى 8 درجات مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة



وأضافت أن الاجواء الشتوية عادت مرة ىخرى خلال فترة اليل والساعات الاولى من الصباح الباكر، لافته إلى ان متوسط الحرارة على القاهرة نهارا 24 درجة وليلا من 13 إلى 14 درجة.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بنشاط رياح سرعتها تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم / الساعة، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

أمطار قد تصل لحد السيول



وتوقعت أن تشهد المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري اليوم، فرص أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة بمحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، محذرة من أنها قد تصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة.