كشف مصدر مطلع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن متابعة المجلس للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في واقعة اتهام مدير مدرسة "هابي لاند" للغات بمنطقة بشتيل، بالتحرش بعدد من التلاميذ داخل مكتبه، وذلك عقب تداول مقطع فيديو وثّق إحدى الوقائع.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي اليوم الإثنين، إن المجلس يتواصل مع أسر الأطفال لتقديم الدعم النفسي والمساندة القانونية للأطفال ضحايا الواقعة.

وأضاف أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل، تتابع الحالة بشكل مستمر، وتعمل على توفير جميع أوجه الدعم اللازمة، إلى جانب مرافقة الأطفال وأسرهم خلال مختلف الإجراءات القانونية، حال عرضهم على جهات التحقيق.

ماذا حدث في واقعة مدرسة هابي لاند؟



وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام مدير مدرسة "هابي لاند" للغات بمنطقة بشتيل، بالتحرش بعدد من التلاميذ داخل مكتبه.

واستمعت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية إلى أقوال أربعة أطفال من الضحايا، اصطحبهم ذووهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث أكد أولياء الأمور أنهم أصيبوا بصدمة فور مشاهدة الفيديو المتداول، خاصة مع اقترانه باسم المدرسة التي يدرس بها أبناؤهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن أربعة أطفال، من بينهم الطفلة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

وأشارت إلى أن أسر ثلاثة أطفال آخرين لم يكونوا على علم بما حدث إلا بعد انتشار الفيديو، ليكتشفوا لاحقًا تعرض أبنائهم لوقائع مشابهة.

