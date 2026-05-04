لقي عنصران مصرعهما، في مداهمة أمنية استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت في جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمهيدًا للإتجار بها، بنطاق محافظة المنيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار مواصلة توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية، وملاحقة جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية بعدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا للإتجار بها.

تنفيذ المداهمة والاشتباك:

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة المنيا، سبق اتهامهما والحكم عليهما في قضايا اتجار مخدرات وسلاح ناري وشروع في قتل وسرقة بالإكراه.

كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة:

وأسفرت المداهمات عن ضبط: نحو 650 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين)، و5000 قرص مخدر، و57 قطعة سلاح ناري، شملت: 12 بندقية آلية، 18 بندقية خرطوش، 26 فرد خرطوش، وطبنجةـ

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 78 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة المختصة.

