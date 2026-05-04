إعلان

انطلاق أولى رحلات الحج 2026 من مطار القاهرة

كتب : محمد أبو بكر

11:27 ص 04/05/2026

رحلات الحج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت أولى رحلات الحج المصرية لموسم 1447هـ - 2026، فجر اليوم الاثنين 4 مايو، من الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار المدينة المنورة، على أن تستمر الرحلات الجوية حتى 21 مايو الجاري.

وزير الطيران: تفعيل عدد من الخدمات الرقمية المتطورة

أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تفعيل عدد من الخدمات الرقمية المتطورة، من بينها خدمة "مسافر بلا حقيبة" لأول مرة؛ بهدف التيسير على حجاج بيت الله الحرام، موضحًا أن رحلات العودة من الأراضي المقدسة ستستمر حتى منتصف يونيو المقبل.

وأكد "الحفني"، وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، إلى جانب مطارات الاستقبال في المدينة المنورة وجدة، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج وذويهم.

مصر للطيران: نقل نحو 67 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة

من جانبه، أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة ستنقل نحو 67 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلات تشمل حجاج القرعة والجمعيات والسياحة، إلى جانب حجاج الترانزيت والفردي وحجاج فلسطين.

وأوضح "عادل"، أن عدد حجاج وزارة الداخلية يبلغ نحو 25 ألف حاج، فيما يصل عدد حجاج وزارة التضامن إلى 6 آلاف، مشيرًا إلى أن الرحلات ستتجه في مرحلتها الأولى إلى المدينة المنورة، على أن تبدأ الرحلات إلى مطار جدة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بما يضمن رحلة آمنة وميسرة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحج 2026 مصر للطيران مطار القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دراسة: الخبز قد يسبب زيادة الوزن دون الإفراط في السعرات
نصائح طبية

دراسة: الخبز قد يسبب زيادة الوزن دون الإفراط في السعرات
بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
زووم

بعد القبض عليها من هي الفنانة ياسمينا المصري؟
خالد زكي يكشف تفاصيل أصعب أيام حياته بعد وفاة زوجته
زووم

خالد زكي يكشف تفاصيل أصعب أيام حياته بعد وفاة زوجته
محمد رمضان ينعى هاني شاكر عبر "ستوري"
زووم

محمد رمضان ينعى هاني شاكر عبر "ستوري"
قرار من برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بعد "هاتريك مونت كارلو"
رياضة محلية

قرار من برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بعد "هاتريك مونت كارلو"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟
الصحة تُغلق جناح الإقامة وتوقف عمليات الولادة بدار الفؤاد في أكتوبر
طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: موجة انخفاض درجات الحرارة وشبورة ورياح نشطة