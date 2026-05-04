انطلاق أولى رحلات الحج 2026 من مطار القاهرة

انطلقت أولى رحلات الحج المصرية لموسم 1447هـ - 2026، فجر اليوم الاثنين 4 مايو، من الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مطار المدينة المنورة، على أن تستمر الرحلات الجوية حتى 21 مايو الجاري.

وزير الطيران: تفعيل عدد من الخدمات الرقمية المتطورة

أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تفعيل عدد من الخدمات الرقمية المتطورة، من بينها خدمة "مسافر بلا حقيبة" لأول مرة؛ بهدف التيسير على حجاج بيت الله الحرام، موضحًا أن رحلات العودة من الأراضي المقدسة ستستمر حتى منتصف يونيو المقبل.

وأكد "الحفني"، وجود تنسيق كامل مع جميع الجهات المعنية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، إلى جانب مطارات الاستقبال في المدينة المنورة وجدة، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للحجاج وذويهم.

مصر للطيران: نقل نحو 67 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة

من جانبه، أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة ستنقل نحو 67 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، ضمن رحلات تشمل حجاج القرعة والجمعيات والسياحة، إلى جانب حجاج الترانزيت والفردي وحجاج فلسطين.

وأوضح "عادل"، أن عدد حجاج وزارة الداخلية يبلغ نحو 25 ألف حاج، فيما يصل عدد حجاج وزارة التضامن إلى 6 آلاف، مشيرًا إلى أن الرحلات ستتجه في مرحلتها الأولى إلى المدينة المنورة، على أن تبدأ الرحلات إلى مطار جدة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن قطاع الطيران المدني يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن، بما يضمن رحلة آمنة وميسرة منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.