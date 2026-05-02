أعلن حسن رداد، وزير العمل، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 4145 فرصة عمل وفرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة التوظيف تشمل فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة.

وأضافت أن النشرة تتضمن أيضًا فرصًا مخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل، في مجالات متنوعة، منها التسويق والهندسة والمحاسبة والصيانة والإنتاج والمبيعات والأمن والمخازن والفندقة.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل

أشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المُعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأكدت أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل، في إطار التعاون المستمر مع القطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

فرص عمل.. ما المحافظات والتخصصات المشمولة؟

تغطي فرص العمل محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، السويس، قنا، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج، الشرقية، ومطروح، في تخصصات متنوعة تشمل التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى.