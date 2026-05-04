رئيس قطاع المعاهد يلغي إعلانات لوظائف بالمناطق الأزهرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:32 ص 04/05/2026

قطاع المعاهد الأزهرية

أصدر الدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عدة قرارات بشأن وظائف "الإدارات التعليمية - التوجيه - شيوخ المعاهد" بالمناطق.

يأتي ذلك في أول قرارات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عقب توليه منصبه في الـ 19 من أبريل الماضي، خلفًا للشيخ أيمن عبدالغني، الذي كُلف بتسيير المهام المالية والإدارية لوكيل الأزهر، بدلًا من الدكتور محمد الضويني الذي أُحيل للمعاش.

ونصت قرارات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على ما يلي:

- إلغاء الإعلانات الخاصة بوظائف الإدارات التعليمية خارج الديوان وشيوخ المعاهد التي تخالف شروطها، شروط شغل الوظيفة، وفقًا لما ورد ببطاقات الوصف الوظيفي.

- إلغاء جميع الإعلانات الصادرة قبل 1 يناير الماضي ولم يتم عقد مقابلات لها، وعلى إدارات التنسيق بالمناطق الأزهرية، اتخاذ ما يلزم نحو حصر هذه الوظائف، والإعلان عنها بشكل عاجل وفق الضوابط والشروط الواردة ببطاقات الوصف الوظيفي.

- الإعلان عن وظائف الإدارات التعليمية والتوجيه وشيوخ المعاهد والإدارات الإشرافية بديوان المناطق الأزهرية، لمن تم تكليفه عن طريق المنطقة الأزهرية تسييرا للعمل، دون أن يصدر له قرار ندب بمعرفة قطاع المعاهد الزهرية، على أن يستمر شاغلي هذه الوظائف على خلاف الشروط الواردة ببطاقات الوصف الجديدة، بصفة مؤقتة لحين عقد المقابلات الخاصة بهذه الوظائف وإعلان نتيجتها بمعرفة لجنة وظائف الإدارة الإشرافية والتوجيه وشيوخ المعاهد.

