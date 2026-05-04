أصدر جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حركة تغييرات واسعة شملت عددًا من رؤساء شركات إنتاج الكهرباء، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة القيادات التنفيذية داخل القطاع.

يأتي ذلك؛ في إطار تنفيذ توجيهات محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تغييرات واسعة برؤساء شركات إنتاج الكهرباء.. تفاصيل

شملت الحركة رحيل المهندس محمد العبد، عن رئاسة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، والمهندس محمد مختار، عن رئاسة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إلى جانب رحيل المهندس طارق عبد الحميد، عن رئاسة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

وتأتي هذه التغييرات، في سياق توجه وزارة الكهرباء نحو الدفع بقيادات جديدة قادرة على تحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية، فضلًا عن دعم خطط رفع كفاءة محطات التوليد وخفض استهلاك الوقود.

مصدر: الحركة تستهدف إعادة ترتيب منظومة العمل داخل شركات الإنتاج

أكد مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحركة تستهدف إعادة ترتيب منظومة العمل داخل شركات الإنتاج، مع التركيز على معايير الكفاءة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الطلب على الطاقة وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوى، أن الفترة القادمة قد تشهد مزيدًا من التغييرات داخل شركات الكهرباء، في إطار المتابعة المستمرة لأداء القيادات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة.