1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور.. متى يتم الصرف؟

كتب : محمد أبو بكر

12:23 م 02/05/2026 تعديل في 01:33 م

منحة العمالة غير المنتظمة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل وموعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها خلال احتفالية عيد العمال 2026.

السيسي يوجه بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026

وكشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصرف المنحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي: يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصرف المنحة التي وجه بها الرئيس السيسي في عيد العمال، والمنحة يستمر صرفها لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من مايو وحتى يوليو 2026، بقيمة 1500 جنيه.

وتابع المصدر: خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم بدء صرف المنحة رسميًا.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في احتفال عيد العمال، والذي أُقِيم بمقرِ الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد.

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل