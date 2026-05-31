إيران: لا نثق بوعود العدو ولن نقبل اتفاقاً ينتقص من حقوقنا

كتب : محمد جعفر

01:48 م 31/05/2026 تعديل في 03:49 م

إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن توافق على أي تسوية مع الولايات المتحدة ما لم تتضمن ضمانات واضحة تكفل حقوق الشعب الإيراني، مشدداً على أن طهران تعتمد مبدأ النتائج الملموسة قبل الالتزام بأي تعهدات..

تشكيك إيراني في وعود واشنطن

وأوضح قاليباف، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، أن إيران لا تثق بالتصريحات الأمريكية أو الوعود السياسية، معتبراً أن معيار بلاده الأساسي في أي اتفاق هو تحقيق مكاسب فعلية وملموسة على الأرض قبل الدخول في التزامات مقابلة.

ترامب متفائل بالاتفاق مع إيران

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أن المفاوضات الجارية تسير في الاتجاه الذي تريده واشنطن، ومؤكداً أن الإدارة الأمريكية تعمل على إبرام "صفقة كبيرة" مع إيران خلال المرحلة المقبلة.

ورغم هذا التفاؤل، شدد ترامب خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" على أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً في حال فشل المفاوضات، موضحاً أن بلاده ستلجأ إلى القوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يحقق مصالحها وأهدافها الاستراتيجية، ما يعكس استمرار الضغوط في الملف الإيراني.

المفاوضات الإيرانية الأمريكية دونالد ترامب الملف النووي الإيراني الاتفاق النووي محمد باقر قاليباف

