ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المسافرين ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان أثناء استخدام القطارات، وعدم الصعود أو النزول إلا بعد توقف القطار بالكامل على أرصفة المحطات ، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على خطورة السلوكيات غير المسؤولة لبعض الجمهور بمحاولة اللحاق بالقطار أثناء تحركه أو النزول منه قبل التوقف ، لما قد تسببه من حوادث وإصابات جسيمة تهدد الأرواح وتعوق انتظام حركة التشغيل.

وأكدت أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات داخل المحطات والقطارات يمثل ركيزة أساسية لتأمين الرحلات اليومية لملايين المواطنين، باعتبار أن الحفاظ على السلامة مسؤولية مشتركة تقوم على الوعي والتعاون بين الهيئة وجمهور الركاب، لتواصل السكك الحديدية أداء دورها في خدمة المواطنين وتأمين انتقالهم عبر خطوط الشبكة بكل كفاءة وانتظام.