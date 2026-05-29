إعلان

السكة الحديد تحذر من مخاطر القفز من القطارات أثناء الحركة

كتب : محمد نصار

04:32 م 29/05/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المسافرين ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان أثناء استخدام القطارات، وعدم الصعود أو النزول إلا بعد توقف القطار بالكامل على أرصفة المحطات ، حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على خطورة السلوكيات غير المسؤولة لبعض الجمهور بمحاولة اللحاق بالقطار أثناء تحركه أو النزول منه قبل التوقف ، لما قد تسببه من حوادث وإصابات جسيمة تهدد الأرواح وتعوق انتظام حركة التشغيل.

وأكدت أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولوياتها، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات داخل المحطات والقطارات يمثل ركيزة أساسية لتأمين الرحلات اليومية لملايين المواطنين، باعتبار أن الحفاظ على السلامة مسؤولية مشتركة تقوم على الوعي والتعاون بين الهيئة وجمهور الركاب، لتواصل السكك الحديدية أداء دورها في خدمة المواطنين وتأمين انتقالهم عبر خطوط الشبكة بكل كفاءة وانتظام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سكك حديد مصر السكة الحديد وزارة النقل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
شئون عربية و دولية

فضيحة أمريكية كبرى.. ضابط يسرق ملايين الدولارات من الـ"CIA"
كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"
اقتصاد

كيف تقيس سرعة الإنترنت الفعلية؟.. تعرف على الخطوات عبر تطبيق "MY NTRA"
من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
أخبار المحافظات

من الجبل الشرقي إلى أضرحة الأولياء.. المقابر ملتقى المحتفلين بالعيد في
أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل
رياضة محلية

أكرم توفيق يطلب رقما خياليا من أجل العودة للأهلي.. تفاصيل

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في
أخبار المحافظات

بالفيديو والصور- حزن وتأثر الفنان أحمد حلمي أثناء تشييع جثمان والدته في

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تحذير الداخلية.. دليلك لشراء الذهب بشكل آمن والتفرقة بين الأصلي والمغشوش
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
سنرقص للصباح ونوزع الحلوى .. منشور يتمنى موت نتنياهو يُثير جدلًا في إسرائيل
رسوم وشروط ونسب السداد.. كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل للإسكان الاجتماعي