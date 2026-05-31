كشف موقع شركة Astons المتخصصة في برامج الإقامة والجنسية عن قائمة أسهل الدول للهجرة والإقامة خلال عام 2026.

وأوضحت الشركة أن سهولة الهجرة أصبحت تعتمد على عوامل أكثر شمولا من مجرد الحصول على تأشيرة، تشمل سرعة معالجة الطلبات، وانخفاض المتطلبات المالية، وإمكانية اصطحاب أفراد الأسرة، وجودة الرعاية الصحية، ووضوح القوانين المنظمة للإقامة والتجنس.

ما الذي يجعل دولة ما سهلة للهجرة؟

تتمتع الدول الأكثر جذبا للمهاجرين بعدة مزايا مشتركة، أبرزها وجود برامج إقامة واضحة للمتقاعدين والعاملين عن بعد والمستثمرين، وسرعة البت في الطلبات خلال أشهر بدلا من سنوات، إضافة إلى انخفاض متطلبات الإقامة الفعلية داخل الدولة.

كما تلعب جودة الحياة دورا حاسما في تصنيف الدول، من خلال عوامل مثل الأمان، وتكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، وإمكانية دمج أفراد الأسرة في برامج الإقامة.

البرتغال تتصدر المشهد الأوروبي

جاءت البرتغال ضمن أبرز الوجهات الأوروبية المفضلة للمهاجرين بفضل مناخها المعتدل ونظامها الصحي المتطور وبرامج الإقامة المتعددة، أبرزها تأشيرة الدخل السلبي المخصصة للمتقاعدين والعاملين عن بعد، والتي تتطلب دخلا شهريا يبدأ من نحو 870 يورو.

كما تواصل "التأشيرة الذهبية" جذب المستثمرين الراغبين في الحصول على إقامة أوروبية مقابل استثمارات تبدأ من 250 ألف يورو في بعض المشروعات المؤهلة.

اليونان.. إقامة أوروبية وحياة متوسطية

واحتلت اليونان مركزا متقدما بفضل برنامج الإقامة الذهبية الذي يمنح المستثمرين إقامة أوروبية مقابل استثمارات عقارية أو مالية تبدأ من 250 ألف يورو في بعض الحالات.

كما توفر البلاد تأشيرات خاصة للعاملين عن بعد والأشخاص المستقلين ماليا، ما يجعلها خيارا جذابا للراغبين في العيش على سواحل البحر المتوسط مع الاستفادة من مزايا الاتحاد الأوروبي.

تركيا.. طريق سريع نحو الإقامة والجنسية

وتظل تركيا من أكثر الوجهات جذبا للمستثمرين بفضل إمكانية الحصول على الجنسية عبر الاستثمار العقاري بقيمة تبدأ من 400 ألف دولار، إلى جانب برامج الإقامة العقارية وتأشيرات الرحالة الرقميين.

وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وانخفاض تكاليف المعيشة مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية.

المكسيك وكوستاريكا.. ملاذ المتقاعدين

وجاءت المكسيك ضمن أسهل الدول للهجرة بفضل برامج الإقامة الميسرة التي تعتمد على إثبات دخل أو مدخرات مالية، مع إمكانية التحول إلى الإقامة الدائمة بعد عدة سنوات.

كما برزت كوستاريكا كإحدى الوجهات المفضلة للمتقاعدين والعاملين عن بعد بفضل استقرارها السياسي ونظامها الصحي الجيد وطبيعتها الخلابة.

أوروجواي وجورجيا.. إجراءات أقل وتعقيدات محدودة

وصنفت أوروجواي بين أكثر الدول سهولة في منح الإقامة الدائمة، حيث لا تشترط استثمارات ضخمة، لكن تركز على إثبات وجود مصدر دخل مستقر ورغبة حقيقية في الإقامة.

أما جورجيا، فقد حافظت على مكانتها كواحدة من أكثر الدول مرونة في استقبال الأجانب، إذ تسمح لمواطني عشرات الدول بالإقامة لمدة تصل إلى عام كامل دون تأشيرة مسبقة.

موريشيوس وألبانيا على قائمة الوجهات الصاعدة

وشملت القائمة أيضا موريشيوس، التي توفر برامج إقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين عن بعد، إلى جانب ألبانيا التي باتت تجذب أعدادا متزايدة من الأجانب بفضل انخفاض تكاليف المعيشة وسهولة الحصول على تصاريح الإقامة.

