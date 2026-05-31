إقبال كثيف على النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية خلال إجازة عيد الأضحى

كتب - محمد ممدوح:

03:21 م 31/05/2026

منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهدت منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، أجواءً احتفالية مميزة وسط إقبال جماهيري كثيف من الأسر والعائلات التي توافدت للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والعروض الفنية المقامة بالمنطقة.

وامتلأت ساحات الكرنفال ومناطق التنزه بالزوار خلال فترة إجازة العيد، حيث حرصت العائلات على قضاء أوقات العيد وسط المساحات الخضراء الواسعة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي جذبت مختلف الفئات العمرية، لا سيما الأطفال والشباب.

وتخللت الاحتفالات فقرات غنائية واستعراضية وعروض ترفيهية متنوعة، ساهمت في إضفاء أجواء من البهجة والسعادة بين الحضور، الذين تفاعلوا مع الفعاليات وسط أجواء عائلية مميزة عكست روح العيد.

ورصدت الفعاليات حالة من الزحام والإقبال الكبير على الكرنفال، في مشهد عكس تحول المنطقة إلى واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية خلال إجازة عيد الأضحى، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والخدمات المقدمة.

وأكدت المشاهد المتداولة من فيديو لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمراني، انتشار مظاهر الفرحة بين الأسر والأطفال، وسط تنظيم جيد للفعاليات وتنوع في الأنشطة التي ساهمت في توفير تجربة ترفيهية متكاملة للزائرين.

النهر الأخضر عيد الأضحى العاصمة الإدارية

