إعلان

تحذير عاجل من السكة الحديد بشأن حرق المخلفات الزراعية قرب الخطوط

كتب : محمد نصار

02:01 م 29/05/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين وخاصة المزارعين في المناطق الملاصقة لجسور السكك الحديدية، ضرورة الامتناع عن تشوين أو حرق المخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا بالغًا على انتظام التشغيل، وتعطيل حركة القطارات، وقد تتسبب في وقوع حوادث جسيمة تؤثر على أمن وسلامة الركاب ومرفق السكك الحديدية.

وأكدت الهيئة أن إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم السكة الحديد يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لما يمثله هذا المرفق من أهمية حيوية في خدمة ملايين الركاب يوميًا على مختلف خطوط الشبكة.

كما دعت السكة الحديد المواطنين إلى التعاون الإيجابي والحفاظ على مرفق السكك الحديدية، بما يسهم في تقديم الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوادث القطارات السكة الحديد وزارة النقل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟
نصائح طبية

ما أضرار الإفراط في تناول الحلويات خلال أيام العيد؟
مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
أخبار مصر

مسؤول ببعثة الحج السياحي: تحسن كبير بمخيمات منى.. ونتدخل فورًا لحل أي ملاحظة
في مايو.. ارتفاع أسعار أكثر من 10 سيارات جديدة بالسوق المصري حتى 140 ألف
أخبار السيارات

في مايو.. ارتفاع أسعار أكثر من 10 سيارات جديدة بالسوق المصري حتى 140 ألف
دموع وانكسار.. الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته في بنها- صور
أخبار المحافظات

دموع وانكسار.. الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته في بنها- صور
الرايات 3 ألوان.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد
أخبار المحافظات

الرايات 3 ألوان.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية ثالث أيام العيد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: طقس حار وشبورة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي