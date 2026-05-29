ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين وخاصة المزارعين في المناطق الملاصقة لجسور السكك الحديدية، ضرورة الامتناع عن تشوين أو حرق المخلفات الزراعية بجوار شريط السكة الحديد، حفاظًا على سلامة حركة القطارات وتأمين أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وشددت الهيئة في بيان اليوم، على أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا بالغًا على انتظام التشغيل، وتعطيل حركة القطارات، وقد تتسبب في وقوع حوادث جسيمة تؤثر على أمن وسلامة الركاب ومرفق السكك الحديدية.

وأكدت الهيئة أن إلقاء المخلفات أو التعدي على حرم السكة الحديد يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، لما يمثله هذا المرفق من أهمية حيوية في خدمة ملايين الركاب يوميًا على مختلف خطوط الشبكة.

كما دعت السكة الحديد المواطنين إلى التعاون الإيجابي والحفاظ على مرفق السكك الحديدية، بما يسهم في تقديم الخدمة بصورة آمنة ومنتظمة.