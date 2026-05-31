اختيار د. محمد حساني عضوًا بالمجموعة الاستشارية الاستراتيجية للصحة العالمية

كتب : أحمد جمعة

03:35 م 31/05/2026

محمد حساني

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، بخالص التهاني إلى الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، بمناسبة اختياره عضواً في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية والتقنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي والأمراض المنقولة جنسيًا (STAG-HHS) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لمدة ثلاث سنوات.

وأكد الوزير في بيان اليوم، أن هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الكفاءات المصرية، ويبرز المكانة العلمية والخبرة الرفيعة التي يتمتع بها الدكتور محمد حساني في مجال الصحة العامة، مما يؤهله لتقديم إسهامات فاعلة في أعمال المجموعة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الخبرات المصرية المتميزة في المحافل الدولية، ويؤكد الدور المتنامي لمصر في صياغة السياسات والبرامج الصحية الإقليمية والعالمية، متمنياً للدكتور حساني دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية استغرقت قرابة خمسة عشر شهراً في عملية اختيار وتقييم نخبة من الخبراء الدوليين لتشكيل هذه المجموعة.

يُعد الدكتور محمد حساني ثالث مصري يشغل هذا المنصب، بعد الدكتور جمال الدين عصمت أستاذ أمراض الكبد المتفرغ، والدكتورة منال حمدي السيد أستاذ طب كبد الأطفال المتفرغ بجامعة عين شمس، وهو ما يعكس الريادة المصرية المستمرة في هذا المجال على المستوى العالمي، بحسب بيان وزارة الصحة.

