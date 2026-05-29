شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مناطق القاهرة الكبرى والمحافظات، وذلك لاستقلال قطارات المونوريل والتوجه إلى العاصمة الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة، في مشهد عكس حجم الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية.

وحرص المواطنون على استخدام المونوريل للتعرف على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة حضارية كبرى، تزامنًا مع اليوم الثالث لاحتفالات الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك.

عبر الركاب عن سعادتهم باستخدام المونوريل مع أسرهم، خاصةً أنه وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة ونظيفة وصديقة للبيئة، وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

يذكر أن وزارة النقل قد قررت منذ يوم الجمعة الموافق 15 مايو تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة 3 أشهر، وذلك في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز الذي أصبحت تتمتع به، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

كما أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تقليل الضغط المروري، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين تجربة التنقل من خلال وسيلة نقل عصرية وآمنة وحديثة، فضلًا عن توفير خيارات انتقال اقتصادية ومرنة تخدم مختلف فئات الركاب.