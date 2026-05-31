يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة الودية التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026، وسط تزايد عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن القناة الناقلة للمباراة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر والبرازيل

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين منتخب مصر والبرازيل، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 7 يونيو المقبل، على الأراضي الأمريكية وتحديدا في ولاية أوهايو.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم قد وصلت إلى ولاية أوهايو الأمريكية بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 12 ساعة، وذلك استعدادًا لخوض اللقاء الودي أمام المنتخب البرازيلي ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

ويترأس بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما غادرت البعثة مطار القاهرة الدولي مساء السبت 30 مايو الجاري متجهة إلى الولايات المتحدة للدخول في معسكر الإعداد الخاص بالمونديال.

وجهة منتخب مصر بعد مواجهة البرازيل

من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني عقب انتهاء المباراة مباشرة إلى مدينة سبوكين، التي تستضيف المعسكر الرئيسي للفراعنة خلال منافسات كأس العالم 2026.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بالبطولة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.